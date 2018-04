De Laurentiis come Pozzo: il patron del Napoli acquisterà un club estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di acquistare un club di Serie B belga, che funga da serbatoio per formare i giovani talenti da lanciare poi nel grande calcio con la maglia del Napoli. Un'idea che l'imprenditore ha in testa da diverso tempo e che potrebbe concretizzarsi a breve.