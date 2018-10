De Laurentiis: "Dopo Cavani, tutti i 9 del Napoli hanno fatto tanti gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata a margine dell'elezione di Gabriele Gravina come presidente FIGC, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato dell'incrocio in Champions League con Edinson Cavani: "Ci sarà sicuramente un abbraccio caloroso. Cavani fu una mia intuizione quando lo strappai al presidente del Palermo e da seconda punta diventò una prima punta. La cosa che mi diverte è che noi abbiamo fatto fare più di 30 gol a tutti gli attaccanti che abbiamo messo nel circuito Napoli, da Cavani in poi. E adesso stiamo vedendo chi li può sostituire: sicuramente qualcuno lo farà".