De Laurentiis: "Ho chiesto alla Uefa di giocare la Champions a Bari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe diventare lo stadio San Nicola il palcoscenico del Napoli per la prossima Champions League. Ad aprire l'incredibile scenario è Aurelio De Laurentiis in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ho chiesto alla Uefa l'autorizzazione per giocare le gare di Champions a Bari. Sono pronto a pagare mille pullman per portare al San Nicola i tifosi del Napoli".