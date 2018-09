De Laurentiis: "Koulibaly senza clausola. Insigne? Via a 200 milioni"

C'era anche il mercato al centro della discussione con Aurelio De Laurentiis, nell'intervista rilasciata dal presidente al Corriere dello Sport. Secondo il patron azzurro Koulibaly, fresco di rinnovo, "non ha nessuna clausola", mentre una simbolica ce l'ha Insigne: "Con Raiola abbiamo stabilito che se arriva un'offerta da 200 milioni, lo vendiamo. Non è un accordo scritto, ma verbale". Glissa su Sarri, il presidente del Napoli: "Ha detto cose inesatte, ma non replico".