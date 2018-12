De Laurentiis: "Noi fuori dalla Champions? Non cambierebbe nulla"

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

Aurelio De Laurentiis, a poche ore dalla sfida tra Liverpool e Napoli, ha parlato cosi ai cronisti presenti in occasione del pranzo istituzionale organizzato dalla UEFA al Royal Liver Building: “C'è un'atmosfera bellissima in ritiro, è una partita molto importante. La Champions è una competizione straordinaria che andrebbe allargata, andrebbe fatta durare molto di più. Tutti la vivono con concentrazione e desiderio di far bene. Uscire dalla Champions? Non cambia nulla, per me il grande acquisto di quest’anno resta Ancelotti, bisogna dargli il tempo di resettare quello che gli è stato lasciato, con le integrazioni del caso. Sono contento di aver trovato un collaboratore come quelli che trovo nel cinema. Abbiamo vissuto tante serenità, le briglie del cavallo Napoli che non è un ciuccio, perché voi sapete che nasce con un cavallo, l’abbiamo domato nella giusta direzione. Sono nove anni che siamo in Europa, c’è molto da lavorare, sapete che io penso sempre ad un calcio diverso. Ci vuole un upgrade, altrimenti i bambini ci abbandoneranno. Le emozioni in vista di questa sera? Siamo in mezzo al mare, che è il nostro elemento naturale, anche per i napoletani è importante e speriamo che sia di buon auspicio. Sfida più bella della mia gestione? La sfida più bella è la prossima. Io non guardo mai indietro, è un mio pensiero filosofico quello di pensare sempre a domani. Ricordo la prima con il Cittadella, quando Le Figarò etichettò il Napoli come “The Queen”. I napoletani hanno nel calcio il loro fluido vitale come brasiliani ed argentini. Noi cerchiamo di essere una famiglia nella quale si cresce, sono tutti divi e star perché tutti sono padroni della loro libertà, ogni giocatori una piccola-media-grande impresa. La prossima la giochiamo a Cagliari, è una bella squadra tosta e non è cosi semplice”.