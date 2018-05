De Laurentiis: "Sarri autore e scultore della nostra Grande Bellezza"

Fonte: sscnapoli.it

Nella meravigliosa location di Villa D'Angelo, con l'incantevole scenario che affaccia sul Golfo, il Napoli si è ritrovato per la cena di fine stagione e per celebrare una bellissima stagione coronata con il record storico di punti e l'ingresso in Champions League.

In un clima di serenità ed entusiasmo il Presidente Aurelio De Laurentiis ha rivolto il suo discorso ai protagonisti azzurri:

"Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che cinematograficamente definisco come una 'Grande Bellezza'. Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo. Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne sono grato. Vi meritate tutti i sogni che avete nel cassetto. Il mio grazie va esteso anche a tutti coloro che lavorano nel Napoli e che hanno fornito il loro prezioso contributo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza".