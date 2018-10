De Laurentiis: "Scudetto? Basta qualche passo falso della Juve..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a margine dell'elezione di Gabriele Gravina come presidente della FIGC, il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis s'è così espresso sul discorso Scudetto: "Nel calcio tutto è possibile, basta qualche passo falso della Juventus e siamo lì. Il Napoli ha iniziato un nuovo corso, io parlo sempre di trienni e quest'anno con l'utilizzo di tutti i giocatori andrà bene. Certo, in Champions dobbiamo fare i conti con un girone infernale, speriamo di avere capacità e fortuna per il proseguo della competizione".