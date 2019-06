De Ligt ammette: "CR7 mio idolo, la mia prima maglia è stata la sua"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sfida in Nations League tra Portogallo e Olanda, Cristiano Ronaldo l'ha invitato a seguirlo alla Juventus. Adesso Matthijs de Ligt è un passo dai bianconeri e, attraverso la stampa olandese, ha svelato un retroscena legato proprio a CR7. "Sta accadendo tutto velocemente. Durante la stagione non hai tempo per pensarci, ma a volte mi fermo e mi rendo conto che non è normale. Da poco ho cenato con alcuni amici, giocavamo insieme a calcio da piccoli e in giardino tutti volevamo essere Cristiano Ronaldo. Soprattutto quando giocava nel Manchester, era quello il periodo. La mia prima maglia da calcio è stata la sua. Questa cena, tra l'altro, è avvenuta in mezzo alle due sfide contro la Juve in cui l'ho affrontato", le parole riportate da Vi.nl e tradotte da Tuttojuve.com.