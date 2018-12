Intervista a Tuttosport per Matthijs de Ligt, centrale dell'Ajax. Il classe '99 è il Golden Boy del 2018 e nel corso della chiacchierata ha parlato anche di futuro. "A questo punto della stagione uno non dovrebbe essere disturbato da certe cose, specialmente valutando che sono il capitano di questa squadra. A fine stagione prenderò in considerazione se sarà giunto il tempo di fare un passo: il sono concentrato solo sull'Ajax, per tutto il resto bisogna chiedere al mio agente Raiola o ai miei dirigenti".