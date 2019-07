De Ligt: "Parole CR7 non decisive. Ero già abbastanza sicuro della Juve"

Per molto tempo si è parlato del contatto avuto tra Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt nella sfida di Nations League tra Portogallo e Olanda nel quale CR7 aveva chiesto al centrale di raggiungerlo alla Juventus e nella sua conferenza stampa di presentazione il difensore ha raccontato: "In quel momento stavo decidendo, avevo già un'idea ma stavo riflettendo. Ero abbastanza sicuro che sarebbe stata la Juventus il mio prossimo club ma le parole di Ronaldo mi hanno aiutato, anche se non hanno fatto la differenza".