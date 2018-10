De Ligt, Rugani e chi altri? La Juve pianifica il rinnovamento della difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo De Ligt per il futuro della difesa della Juventus. Ringiovanire il reparto arretrato, ricorda Tuttosport, è infatti una delle priorità del club bianconero: con Barzagli prossimo al ritiro, Chiellini, Benatia e Bonucci non più giovanissimi, l'unico difensore centrale under 30 è Daniele Rugani, sempre nel mirino del Chelsea, al quale va affiancato almeno un altro collega "verde". Detto del talento scuola Ajax, i bianconeri guardano anche in casa Sassuolo: vi gioca Giangiacomo Magnani, su cui la Vecchia Signora ha il diritto di riacquisto. 23 anni, è alla prima esperienza in A dopo aver fatto il doppio salto (l'anno scorso ha giocato prima a Siracusa in C e poi a Perugia in B). La Juve lo tiene d'occhio e pianifica il rinnovamento del proprio reparto difensivo, che potrebbe passare anche da Firenze: come vi abbiamo già raccontato, un altro obiettivo caldo dei torinesi è infatti Nikola Milenkovic, talento serbo della Fiorentina. A Genova, infine, gioca Joachim Andersen: il difensore classe '96 della Sampdoria piace in Inghilterra al Tottenham, non è al momento considerato una priorità della Juventus, ma Paratici ne monitora la crescita, sfoglia la margherita e cerca i colpi per la difesa bianconera del futuro.