De Rossi su Alisson: "Non capivo... è un fenomeno. Ci tiene alla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, centrocampista e capitano della Roma, parla così del tecnico Di Francesco ai microfoni di Roma TV: “Il primo giorno di ritiro a Pinzolo non ero presente e ci siamo informati sull'impronta del mister e del suo staff. Grande intensità negli allenamenti, non era facile prendere una squadra reduce da 87 punti e fare quello che ha fatto lui e arrivare ai traguardi che abbiamo raggiunto quest'anno. A qualcuno questa scelta aveva storcere la bocca, si è rivelata una scelta vincente. Dzeko? L'anno scorso ha fatto quasi 40 gol, quest'anno un po' di meno, per me alcune partite forse le ha vinte da solo, è il classico trascinatore. Questa foto fa sorridere perché dietro c'è Spalletti, a lui sono ancora legato. Contro l'Inter avevamo fatto una buona partita, purtroppo con il VAR abbiamo avuto episodi sfavorevoli. Alisson? Io non capivo perché si potesse spendere tanto per un portiere, ma si vedeva che Alisson fosse un fenomeno. È un professionista attento, ci tiene alla Roma e a sé stesso, poi c'è Marco Savorani che, da come ne sento parlare, è bravissimo e i risultati si vedono, se tutti i portieri migliorano con lui...”