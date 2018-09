De Rossi sul mercato: "Cedere i big? E' il destino di questa società"

IL SANTOS CHIEDE IL PROLUNGAMENTO DEL PRESTITO DI GABIGOL, IL MILAN ACCOGLIE GAZIDIS. LIVERPOOL SU BARELLA, L'AUSTRALIA VUOLE RIPORTARE IN CAMPO FRANCESCO TOTTI. IL PADRE DI REINA SVELA: CHIUDERÀ LA CARRIERA IN ROSSONERO Il Santos vorrebbe tenere Gabriel Barbosa, attaccante attualmente...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 settembre

Inter, Vecino: "Successo importante anche per il campionato"

De Rossi sulla fascia unica: "La indosserò per rispetto della Fiorentina"

Champions League, i risultati: Reds all'ultimo respiro, Borussia ok

Le pagelle del Napoli - Fabian Ruiz rimandato. L'attacco non incide

Inter, Handanovic: "Questa vittoria ci mette un po' di vento in poppa"

E' un Napoli che ha smarrito la via del gol

Champions, gruppo C: Liverpool in testa, Napoli insegue

Ancelotti: "Nell'ultimo quarto d'ora non si è giocato, l'arbitro ci è cascato"

Champions, gruppo D: Galatasaray in testa, pari fra Schalke e Porto

Non è più il Napoli di Sarri, non è ancora il Napoli di Ancelotti

Stella Rossa, Milojevic: "In Serbia Koulibaly giocherebbe in attacco"

Genoa, Donatelli: "Inizio di stagione in linea con le aspettative"

Napoli, Zielinski: "È mancata la cattiveria. Non temiamo nessuno"

Milan, il padre di Reina svela: "Chiuderà la carriera in rossonero"

Daniele De Rossi , capitano della Roma, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul criticatissimo calciomercato dei giallorossi: "Le stagioni saranno sempre figlie del mercato. Ed è così che funziona il calcio. Da quando sono a Roma è sempre andata così, si vendevano i giocatori migliori, comprandone altri che diventavano forti come quelli che c'erano prima. Si è sempre rigenerata questa rosa. E' il destino della nostra società passare da queste cessioni, lo abbiamo fatto anche l'anno scorso. Abbiamo raggiunto obiettivi unici lo stesso".

