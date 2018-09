De Rossi sulla fascia unica: "La indosserò per rispetto della Fiorentina"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, capitano della Roma, ha parlato in conferenza prima del Real Madrid soffermandosi sulla fascia unica voluta dalla Lega Calcio in Serie A: "Io ho parlato col mister e con Florenzi perché non sapeva come comportarsi. La cosa che mi sta dando fastidio è che sono rimasto solo io con quelli della Fiorentina. Io devo rispettare delle motivazioni più importanti per tenere il punto su una questione che importante non è. Non c'era bisogno di questo provvedimento e di uniformare la fascia. Il calcio ha problemi importanti, difficili da risolvere. Ho sentito dire da tanti, come Costacurta e Tommasi, che questa regola non è giusta. Non mi leva il sonno mettere la mia fascia o quella della Lega. Devo rispettare i colleghi della Fiorentina. Dalla prossima metterò quella della Lega ma lo farò solo per rispetto della Fiorentina che lo fa per ricordare una persona che non c'è più. Lo farò perché non mi sembra giusto mettermi sul loro stesso piano, ma spero che questa regola venga cambiata presto".