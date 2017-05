De Sciglio-Milan, ancora nessuna decisione definitiva: il punto sull'incontro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'incontro tenutosi quest'oggi a casa Milan tra Mattia De Sciglio (accompagnato dai suoi agenti Branchini e Orgnoni) e la dirigenza rossonera - riporta Milanwes.it -, le parti hanno discusso su quello che sarà il progetto tecnico dei prossimi anni. Tutto dipende dalla volontà del giocatore - si legge - il cui contratto è in scadenza nel 2018. Se, nelle prossime settimane, deciderà di rimanere, allora è ipotizzabile l'avvio di una trattativa per il prolungamento. Al contrario, se prenderà la decisione di andar via, le parti cercheranno di trovare una soluzione che accontenti tutti.