De Telegraaf - Napoli, Younes impaurito dai mafiosi

Ennesima puntata della soap opera dedicata ad Amin Younes, ipoteticamente nuovo acquisto del Napoli per la prossima stagione, praticamente un vero e proprio caso diplomatico. Il De Telegraaf di oggi riporta alcune dichiarazioni del tedesco - seppur mediate da fonti vicine al quotidiano olandese - che vorrebbero Younes faccia a faccia con alcuni mafiosi italiani in macchina. Questo dopo aver indossato, al collo, la sciarpa del Napoli, con un gran sorriso. Lo stordimento delle circostanze ha fatto il resto e qualcosa si è spezzato quando il club sembrava aver presentato le cose in maniera migliore di quello che erano in realtà.

Non solo. Younes doveva giocare per poter rientrare nei piani di Joachim Low per la Coppa del Mondo. Sarri invece gli ha proposto un ruolo di secondo piano, almeno per i primi sei mesi, salvo poi diventare un calciatore chiave per la squadra. Così Younes avrebbe saltato i Mondiali, mentre gli interessamenti di Borussia Moenchengladbach, Dortmund e Amburgo fioccavano. Infine, Younes ha dovuto rinunciare ai diritti di immagine, ripartendo per Amsterdam arrabbiato per la situazione.