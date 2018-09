© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij è tornato a parlare anche dell'ultima gara dello scorso campionato, decisiva per la qualificazione Champions, quando con la maglia della Lazio (ma già acquistato dall'Inter) affrontò proprio la sua attuale squadra: "Alla Lazio mi conoscevano e se loro mi hanno fatto giocare, vuol dire che si fidavano di me. Nessuno di loro mi ha detto niente per l’errore che ho fatto e che ha portato al rigore su Icardi. Un errore nel calcio purtroppo si può fare, soprattutto in quella situazione visto che nel secondo tempo abbiamo giocato molto vicini alla nostra porta e con di fronte un certo Icardi… Non era facile quella partita: volevo tanto far bene per confermare il mio valore nell’ultima gara con la Lazio, ma poi c’è stata quell’azione del rigore. io quella sera ho dato il massimo per la Lazio, come un vero professionista. Pensate che se avessi voluto favorire l’Inter avrei aspettato l’ultima giornata? A tre partite dalla fine ho segnato e la penultima ho salvato un gol sulla linea a Crotone…".