De Zerbi: "Defrel no esterno a sinistra. Chiriches? Vedrete domani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli arrivi di Gregoire Defrel e Vlad Chiriches hanno chiuso il mercato in entrata del Sassuolo. Quando saranno pronti per un ruolo da titolare? Ne ha parlato il tecnico neroverde, Roberto De Zerbi, in conferenza stampa: "Sono due giocatori forti, fortissimi. Abbiamo una squadra molto forte. Il mercato ci vede uscire rinforzati e lo penso sul serio. Non vuol dire fare meglio dell'anno scorso, altrimenti conterebbe la carta ma è una squadra forte. Defrel non farà l'esterno a sinistra, quando giocherà cercheremo di farlo avvicinare a Caputo quando giocheranno assieme. Può fare l'esterno a destra ma lì c'è Berardi e non ci sarà questa soluzione. Chiriches è il giocatore giusto per noi: sa giocare, ci porta esperienza, ci porta spessore. Vediamo la condizione fisica, io so già ma lo scoprirete domani".