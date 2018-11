De Zerbi: "Sassuolo, resto a lungo. Il lavoro darà frutti tra due anni"

© foto di Federico Gaetano

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a 'Il mattino ha il gol il gol in bocca', programma di Rai Radio Uno. "Mi piacerebbe restare a lungo a Sassuolo, perché il lavoro impostato sui giovani darà frutti tra due o tre anni. La qualificazione in Europa League quest'anno? Dietro le sei big ci sono Atalanta, Torino, Fiorentina e Sampdoria che per esperienza e altro partono prima di noi. Ma se a febbraio saremo in condizione di farlo, non avremo paura di darci obiettivi più alti. Ma è ancora prematuro dire dove potremo arrivare. Di sicuro, alla luce di un’analisi realistica e obiettiva, l’Europa non è un obiettivo semplicissimo".

Sulla classifica: "Potevamo avere qualche punto in più, ma continuiamo a lavorare per crescere anche dopo le sconfitte: quella contro il Milan, da questo punto di vista, è quella che ci ha insegnato di più. La squadra sta maturando velocemente, e credo che se giocassimo quella partita oggi non la perderemmo, o non la perderemmo come l’abbiamo persa qualche settimana fa", le parole di mister De Zerbi riportate da Tuttosassuolocalcio.com.