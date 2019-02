© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno 0-3 casalingo che lascia poco spazio alle interpretazioni, anche se l'avversario di turno si chiama Juventus. Eppure la partita del Sassuolo per certi versi lascia un po' di amaro in bocca al tecnico De Zerbi che almeno nel primo tempo ha visto i suoi giocarsela alla pari con i campioni d'Italia. Fra le note positive di fine partita c'è sicuramente da segnalare la bella prestazione della coppia Locatelli-Sensi, con entrambi i centrocampisti meritevoli della sufficienza nonostanta il pesante ko. L'ex Milan ha messo in campo fisicità e una buona crescita dal punto di vista della personalità, riuscendo quasi sempre a tenere botta in mezzo ai palleggiatori bianconeri. L'ex Cesena, invece, ha dettato i tempi e creato scompiglio nella linea mediana bianconera. Tanto che Allegri, a metà del primo tempo, si è visto costretto a spostare Bernardeschi dalla fascia al ruolo di trequartista con precisi compiti di marcatura sul regista neroverde. La scelta probabilmente migliore per limitare il gioco ed il palleggio della squadra di De Zerbi, fino a quel momento piuttosto tambureggiante, che infatti ha sortito gli effetti sperati.