De Zerbi sorride nella sua Brescia. Il Sassuolo vince 2-0

Il recupero della 7^ giornata di Serie A sorride al Sassuolo che batte il Brescia al Rigamonti per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Hamed Traore e Francesco Caputo.

SASSUOLO AVANTI CON TRAORE - Primo tempo che parte con ritmi serrati ma scarse occasioni da gol. La prima squadra a farsi vedere è il Brescia al 16', ma la conclusione ravvicinata di Spalek non impensierisce Pegolo. E al 25', alla prima vera occasione, il Sassuolo trova la rete: filtrante di Berardi per Hamed Traore che calcia a botta sicura e batte Alfonso sul primo palo.

GOL ANNULLATO A BALOTELLI - Il Brescia risponde e al 40' troverebbe il pareggio con Mario Balotelli, ma l'arbitro Chiffi annulla giustamente per fuorigioco dell'attaccante su cross di Bisoli. Il Sassuolo da parte sua prova ancora a far male sulle fasce, ma dopo i primi 45 minuti il risultato non si muove più dallo 0-1.

AVVIO DI RIPRESA A TUTTO BRESCIA - Durante l'intervallo mister Corini tocca i tasti giusti e la sua squadra rientra in campo con voglia e convinzione. E nei primi 10 minuti arrivano 3 occasioni, tutte di testa, con Cistana, Balotelli e Torregrossa. Soprattutto quella di Supermario potrebbe rimettere in corsa il Brescia, ma il pallone finisce fuori di pochissimo.

IL SASSUOLO RADDOPPIA, IL BRESCIA SPRECA - Passata la sfuriata delle Rondinelle senza particolari ripercussioni, il Sassuolo rialza il baricentro e trova il raddoppio: minuto 71, Rogerio mette dentro per Francesco Caputo che controlla, si gira su se stesso e batte Alfonso ancora una volta sul primo palo. I neroverdi col doppio vantaggio gestiscono i minuti finali, anche se nel recupero il Brescia spreca una clamorosa occasione da gol col neo entrato Donnarumma, che a tu per tu con Pegolo su assist profondo di Matri non riesce a trovare la rete. E dopo 3' di recupero l'arbitro Chiffi fischia la fine su risultato di 0-2.