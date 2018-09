Dea senza luce da un mese. Gasperini chiede la svolta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' dalla prima giornata di campionato che l'Atalanta non riesce a vincere: un digiuno piuttosto inedito per la squadra di Gasperini, che da due anni stupisce a suon di gol, gioco spettacolare e giovani lanciati (per poi essere sovente rivenduti a peso d'oro). La formazione nerazzurra, probabilmente priva di Gomez, proverà a scuotersi contro il Torino: dopo aver trionfato contro il Frosinone infatti sono arrivate due pesanti e sorprendenti sconfitte con Cagliari e SPAL, mentre il pari di San Siro ha leggermente rasserenato un ambiente preoccupato dal contraccolpo psicologico di un'eliminazione dall'Europa immeritata e inattesa. Gian Piero Gasperini ora chiede la svolta: contro i granata, quasi un derby per il tecnico di Grugliasco, servirà un'Atalanta diversa, più attenta in difesa e capace di fare male anche in assenza del suo capitano. Quella vista con la Roma per capirci, che stupì senza però ottenere i punti che avrebbe meritato.