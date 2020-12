Del Piero: "Se ci fosse Sarri al posto di Pirlo come lo criticheremmo adesso?"

Nella veste di opinionista su Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato riguardo le ultime critiche indirizzate verso il tecnico della Juventus Andrea Pirlo. "Essendo l'ultimo arrivato senza esperienza suscita un po' di invidia, poi c'è un discorso obiettivo di risultati in campionato. In Champions va tutto alla grande mentre in Serie A no, se ci fosse Sarri in panchina al posto di Pirlo come lo criticheremmo adesso? La Juventus più di tutti è un posto dove viene analizzato ogni cosa che succede".