Dembele, ieri incontro con Inter e Napoli. Oggi sarà il turno della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe proseguire in Italia la carriera di Moussa Dembélé, centrocampista classe '87 in uscita dal Tottenham. Gli spurs sono pronti a dare via il giocatore francese ma, forti di un'offerta arrivata dalla Cina da 35 milioni di euro, valutano il calciatore di origini maliane 30 mln. Troppi per Inter e Napoli, che ieri hanno incontrato l'entourage del ragazzo, confermato il loro interesse, ma anche fatto sapere di non essere disposti a spendere una cifra così alta. Oggi, si legge su Tuttosport, a incontrare i procuratori di Dembélé dovrebbe essere la Juventus.