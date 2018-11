Denis Suarez pensa all'addio al Barca: in Italia ci sono Milan e Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Denis Suárez apre la porta a una cessione. Secondo quanto riferito da Sport, il centrocampista del Barcellona, insoddisfatto dal poco spazio trovato finora in stagione, starebbe considerando in modo concreto la possibilità di lasciare i blaugrana. In Italia, oltre al Milan, lo seguirebbe anche il Sassuolo.