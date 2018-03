Derby di mercato in vista. Depay stuzzica le fantasie delle milanesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si prospetta un super derby di mercato estivo fra Milan e Inter. L'obiettivo comune delle milanesi, o almeno uno degli, è Memphis Depay. Attaccante esterno olandese cresciuto nel settore giovanile del PSV, nel 2015 fu comprato a peso d'oro dal Manchester United ma l'esperienza a Old Trafford non fu propriamente positiva. Troppo alte le aspettative e troppo 'confusionaria' la situazione nei Red Devils per emergere. Ma le qualità, tecniche e fisiche, del classe '94 non possono minimamente essere messe in discussione. Come dimostra l'ottimo impatto al Parc OL. Nel mezzo alcuni comportamenti non proprio professionali che ne hanno in parte frenato l'esplosione, ma la strada presa dal giocatore ora sembra davvero quella giusta. In stagione, in Ligue 1, sono 10 i gol in 28 partite. Con anche 6 assist all'attivo.

Data di nascita: 13/02/94

Squadra di appartenenza: Olympique Lione

Scadenza di contratto: 30/06/2021

Squadre interessate: Milan, Inter