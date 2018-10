© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, è in corso un vero e proprio derby di mercato per il talentuoso Nicolò Barella: un passo importante ieri sembra averlo mosso l'Inter, incontrando l'agente del giocatore Alessandro Beltrami, già procuratore di Nainggolan, ad Appiano Gentile. La novità è che i nerazzurri starebbero studiando una formula per accontentare il club isolano già dal mercato di gennaio.