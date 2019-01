Deschamps ripensa al passato: "Lasciare la Juve è stato un errore"

© foto di Imago/Image Sport

Lasciare la Juventus è stato un errore. Parola di Didier Deschamps, ct francese campione del mondo ieri premiato a Dubai e intervistato da Sky Sport 24: "Ho preso quella decisione quando abbiamo raggiunto l'obiettivo di risalire in Serie A. Col tempo ho capito che è stato un errore mio, non dovevo prendere quella decisione. Sul momento mi sembrava buona, ero venuto alla Juve come allenatore per ridare quello che mi aveva dato e mi aveva dato tanto da giocatore. Vedere la Juve in Serie A è la cosa più importante, adesso anche è una candidata alla Champions. Vediamo se quest'anno può essere quello della Juve".