Deulofeu: "Milan, felice di quel periodo. Futuro? Voglio conquistare il mondo"

Protagonista dell'Europeo Under-21 con la Nazionale spagnola, Gerard Deulofeu è tornato oggi a parlare del Milan e del proprio futuro personale.

Di seguito le dichiarazioni dell'esterno catalano raccolte da AS: "Sono cambiato molto, sia come persona che come giocatore. Sono più maturo, decisamente più paziente e ora so cosa fare in ogni momento. Ho capito che bisogna lasciare il proprio Paese e vivere esperienze in spogliatoi di categoria e con giocatori dai quali si possa sempre imparare: questo aiuta a fare esperienza. Il futuro? Voglio conquistare il mondo e continuare a salire. Sono molto contento per il periodo al Milan dove sono stato felice, era quello che cercavo".