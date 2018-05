Dg Cagliari: "Fallo di Kolarov? Ci giochiamo la vita, meritiamo rispetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, parla della sconfitta contro la Roma ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

"Era l'aspetto da dove ripartire. Uscire dal terreno di gioco con una buona prestazione. Di questo va dato merito alla squadra e allo staff. Hanno messo in campo una prestazione di livello".

Sull'intervento di Kolarov si aspettava la Var?

"Non ci spieghiamo come su episodi dubbi non venga usata subito. Sarebbe una forma di rispetto per chi sta in campo e anche per i tifosi. Abbiamo la tecnologia, usiamola. Non siamo qui a lamentarci e a fare l'elenco degli errori che ci sono stati fin qui perché non è nel nostro stile. Noi ci stiamo giocando la vita e anche due punti in più cambiano la situazioni. Sono episodi che cambiano i campionati. Allo stadio c'era un clima pazzesco e in novanta minuti abbiamo riportato a tifare il pubblico. Ci saremmo meritati più attenzione da parte degli arbitri".