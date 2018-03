Di Biagio: "Balotelli buonissimo giocatore, ma devo fare delle scelte"

Prima da ct dell'Italia per Luigi Di Biagio, che domani guiderà la Nazionale contro l'Argentina nell'amichevole in programma domani a Manchester. Tra i temi trattati in conferenza, anche l'assenza di Mario Balotelli: "Sampaoli ha fatto benissimo a parlare di lui, è un buonissimo giocatore. Ma poi ci sono delle scelte da fare. Raiola? Lo conosco da 25 anni, ma è irrilevante quello che ha detto".