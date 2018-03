Di Biagio: "Italia, dobbiamo guardare oltre. Cercare nuove sfide"

L'Italia di Luigi Di Biagio è anche quella che deve ripartire dalla delusione per la mancata qualificazione a Russia 2018. Il ct ne ha parlato oggi in conferenza stampa: "Dobbiamo cercare delle nuove sfide, questa è una partita semplice da preparare per un allenatore. Abbiamo l'obbligo di guardare avanti, ci soffermiamo sulla partita di domani però capire quello che è successo. Non dovremo più parlarne, bisogna guardare oltre. Anche io ho vissuto momenti difficili, ma non è possibile ricostruire senza andare avanti".