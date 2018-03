Di Biagio: "Le quattro amichevoli sono il nostro mini Mondiale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima gara da commissario tecnico dell'Italia per Luigi Di Biagio, che in conferenza stampa ha presentato in modo (fin troppo?) enfatico le prossime amichevoli che attendono gli azzurri. A partire dalla gara di domani contro l'Argentina: "Sarà una serata importante per il sottoscritto, nel mio modo di lavorare non è cambiato nulla, il contorno sì, e di tanto. Speriamo in una ripartenza veloce, nella conferenza di Coverciano abbiamo evidenziato il dovere di ritrovare l'entusiasmo giusto, di cancellare quello che è successo qualche tempo fa e di prepararci in questo mini Mondiale. Queste quattro gare possono rappresentare un piccolo Mondiale".