Di Biagio: "Non c'è il tempo per far giocare l'Italia come il Napoli"

© foto di NewsPix/Image Sport

Intervistato da Rai Sport, il commissario tecnico della Nazionale Luigi Di Biagio parla della corsa scudetto: "La Juve ha la capacità di arrivare fino in fondo in Champions League: col Tottenham è riuscita a restare in partita e a colpire nel momento giusto. Il Napoli mi piace da morire. Per il calcio che fa, per come gioca nell'insieme, i movimenti in campo. Non è possibile che una Nazionale giochi come il Napoli, non c'è il tempo per fare quel tipo di lavoro".