Di Biagio vara l'Under Millennial: Kean ma non solo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un'Italia che guarda al nuovo millennio quella in corso di costruzione per l'Europeo Under 21 che si giocherà a giugno prossimo: gli Azzurrini del nuovo corso, ancora affidati a Di Biagio, hanno rotto oggi un muro storico per quanto riguarda la storia delle selezione Under 21 italiana. Per la prima volta in campo si è visto un classe 2000, ovviamente il gioiellino della Juventus Moise Kean, arrivato alla sua terza stagione di Serie A ma oggi alla sua prima presenza con la maglia della selezione di Di Biagio. Un primo tentanto di "millenializzazione" il ct lo aveva fatto nel settembre scorso, con l'inserimento tra i convocati di un altro predestinato come Sandro Tonali, che poi dovette rinunciare per un infortunio al meritato premio per un Europeo Under 19 stellare, in cui peraltro giocava ampiamente sottoetà. Ma questa è una tendenza che trova ampio spazio anche in Under 21, viste le convocazioni degli esordienti Zaniolo, Bastoni e Pellegrini, tutti in campo negli ultimi turni di Serie A. Per non parlare della selezione maggiore di Mancini, che a Di Biagio ha "rubato" Barella, Chiesa e Cutrone recentemente, da un bel pezzo Donnarumma.