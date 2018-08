Di Francesco: “Nzonzi non convocato, potrà giocare con De Rossi”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella conferenza alla vigilia di Torino-Roma, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato dell'arrivo di Steven Nzonzi e della possibilità di schierarlo con Daniele De Rossi. “Nzonzi s'è allenato una volta con la squadra e per questo non sarà convocato, ha bisogno di rimettersi in condizione. Ha svolto pochi allenamenti col Siviglia, è un campione del mondo e giustamente ha festeggiato la vittoria del Mondiale. Ho già dimostrato di non essere integralista, detto questo potrei farlo come no. Sono due calciatori su cui si può creare un dualismo ma che possono coesistere", ha detto l'allenatore.