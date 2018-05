Di Francesco: "Affezionato a Politano e Berardi ma non vi regalo titoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Politano e Berardi verso la Roma in estate? Eusebio Di Francesco preferisce non esporsi, nella vigilia della sfida contro il Sassuolo, sui due giocatori avuti in passato e che, appunto, potrebbe riavere a breve. "Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Non vi do titoli in questo senso. Sono affezionato anche a tanti altri giocatori del Sassuolo, come Magnanelli che per me è un esempio da far vedere a tanti. Politano e Berardi, soprattutto Domenico che è cresciuto con me, sono due giocatori a cui sono molto legato, al di là di quello che sarà il loro futuro".