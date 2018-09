Di Francesco sui Blancos: "La storia non si chiama Real Ronaldo"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato del Real Madrid senza Cristiano Ronaldo che affronterà domani in Champions League: "A me questo Real piace molto e Asensio è il futuro di questa squadra. Lo stimo molto. Ha una grande qualità. Il Real, nella sua vita calcistica si è fatto conoscere come Real e non come Real Ronaldo. Sono convinto che lo farà anche in futuro anche se mi auguro non domani".