Di Francesco traballa ma Donadoni e Sousa non convincono la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gare decisive per il futuro di Eusebio Di Francesco: un poker che comprende CSKA Mosca, Napoli, Fiorentina e di nuovo CSKA Mosca, scrive oggi Tuttosport, ma il domani è anche appeso ai nomi dei possibili sostituti. E le idee Roberto Donadoni e Paulo Sousa, scrive il giornale oggi in edicola, non convincono i consiglieri di James Pallotta.