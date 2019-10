Diciotto minuti e Lautaro Martinez pareggia: 1-1 Inter, rigore da rivedere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Passano diciotto minuti e l'Inter pareggia il gol iniziale di Dybala per la Juventus. Calcio di rigore di Lautaro Martinez, dopo un presunto fallo di mano di de Ligt: l'arbitro Rocchi non va a rivedere il Var, anche se la situazione sembra dubbia. Nessun dubbio per il direttore di gara, dagli undici metri l'argentino sigla l'1-1.