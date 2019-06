© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', Diego Della Valle - che da ieri non è più al vertice della Fiorentina insieme a suo fratello Andrea - è tornato sull'ultima partita della sua gestione, lo 0-0 contro il Genoa che ha salvato entrambe le squadre: "L’ultima partita, quella col Genoa, l’ho trovata imbarazzante e non mi spingo oltre. Una non-partita. Posso comprendere la paura, ma non un atteggiamento come quello tenuto dalle due squadre. Svuotata, sì, la squadra era svuotata", ha detto.