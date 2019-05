Diego Milito: "Conte un grandissimo. Ma Mourinho è la storia dell'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex Inter Diego Milito, presente a Madrid per la finale di Champions League, ha parlato a Sky Sport ricordando il successo nerazzurro del 2010 proprio nella capitale spagnola: "E' una grande emozione essere qua, nella città in cui abbiamo raggiunto il sogno Champions. Sono passati 9 anni ma le emozioni continuano ad esserci".

L'arrivo di Conte all'Inter? "Io come interista vorrei che l'Inter facesse una grande stagione. Conte è un grandissimo allenatore, non lo scopro certo io, porterà la sua mentalità. Mi auguro che possano fare una grande stagione".

La vicenda Icardi in relazione all'arrivo di Conte? "E' una domanda per la società e per Conte, sicuramente la risolveranno nel migliore dei modi. Non so cosa succederà, ma la cosa importante è sempre l'Inter e la sua maglia".

Conte e il paragone con Mourinho? "Non ho avuto la possibilità di lavorare con Conte, ma di José posso dire che resterà sempre il numero uno per gli interisti e pure per me. Difficile fare paragoni, ognuno ha i propri modi di fare, ma di certo José resterà per sempre nella storia dell'Inter".