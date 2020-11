Dietro si balla e Uzuni segna. Poi ci pensa Ronaldo: Juve-Ferencvaros 1-1 all'intervallo

Dietro si balla, davanti ci pensa Cristiano Ronaldo. Il primo tempo di Juventus-Ferencvaros finisce 1-1, al portoghese il compito inatteso di segnare il gol che vale il momentaneo pareggio, dopo che al 18’ ci aveva pensato Myrto Uzuni a sbloccare la gara dello Stadium. Si chiude così una frazione di gioco che lascerà prevedibilmente soddisfatto a metà, nel migliore dei casi, Andrea Pirlo.

UZUNI SEGNA E PROVOCA, RONALDO PUNISCE -

La Vecchia Signora parte leziosa e arriva al primo tiro dopo un quarto d’ora, con Dybala. Bel riflesso col piede di Dibusz. Al 18’ l’inatteso: Nguen scappa a destra e crossa, Uzuni colpisce di prima e buca (letteralmente, non benissimo il polacco) le mani di Szczesny. È 1-0, poi c’è l’imponderabile: il buon Myrto esulta come CR7. Che non la prende benissimo e segna. Dapprima su fuorigioco: annullato. Poi riceve un pallone tutto sommato inutile da Cuadrado, s’accentra e col sinistro (chiamatelo piede debole, se vi va) scocca una saetta che non lascia possibilità di replica al portiere di Rebrov. Tanto basta per tornare negli spogliatoi in parità, non per giudicare positivo il primo tempo, soprattutto per qualche difficoltà a livello difensivo. Capitolo Dybala: non benissimo l’argentino. C’è tempo, il secondo. Probabilmente non tutto.