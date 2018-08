Dimenticato, epurato, ripescato. Siligardi, titolare nel Parma da Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Storia incredibile quella di Luca Siligardi, la mossa più a sorpresa dell'undici titolare di Parma-Udinese, esordio stagionale in Serie di due squadre ferite, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, e pronte a darsi battaglia per i tre punti. L'attaccante di Correggio ha vissuto un ritiro da grande protagonista finalmente libero da infortuni, si è preso il posto da titolare nel viavai continuo di una squadra che si presenta alla prima gara con ben sei giocatori nuovi, è rimasto nonostante molti lo dessero in partenza, è stato inserito a sorpresa nella lista consegnata alla Lega Serie A e oggi parte addirittura titolare nel tridente scelto da D'Aversa per fare male all'Udinese. Una bella rivincita per chi solo due giorni fa, nell'ultimo giorno di mercato, sembrava con un piede e mezzo fuori da Collecchio.