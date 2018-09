Diritti tv, il decreto Salvini prevede certificazioni sui bilanci dei club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il "decreto Salvini" porta novità anche nel mondo del calcio. Oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Legge in materia di sicurezza e immigrazione, nel quale il governo ha però inserito delle norme relative alla ripartizione dei diritti audiovisivi. In particolare, come riporta repubblica.it, l'art 41 prevede che "A partire dalla stagione sportiva 2019-2020 possono accedere alla ripartizione della quota dei diritti audiovisivi da assegnare ai partecipanti ai campionati di calcio di serie A e B solo le società, quotate e non quotate, che abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob, ndr)".