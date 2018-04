Diritti tv, Mediapro dà garanzie. I nomi di Malagò per il ruolo di ad

Il braccio di ferro sui diritti tv continua, ma Mediapro dà assicurazioni. Ne scrive Il Messaggero, oggi in edicola: in particolare, il gruppo audiovisivo spagnolo, come peraltro dichiarato da Malagò, ha chiarito di l'intenzione di versare comunque la fideiussione entro il 26 aprile, a prescindere dalla battaglia legale con Sky. Domani, intanto, arriva il bando sulla Coppa Italia. Giovanni Malagò si auspica il completamento della governance e la fine del suo commissariamento. Paolo Dal Pino, Luigi De Siervo, Stefano Domenicali, Marzio Perrelli e Sami Kahale sono i papabili per il ruolo di ad. Sono invece 4 i candidati per i due posti di consigliere federale: Gandini (Roma), Lotito (Lazio), Marotta (Juventus) e Romei (Sampdoria). Otto quelli per le 4 poltrone di consiglieri di Lega: Antonello (Inter), De Laurentiis (Napoli), Fassone (Milan), Fenucci (Bologna), Giulini (Cagliari), Mencucci (Fiorentina), Percassi (Atalanta) e Pozzo (Udinese).