Domani Bologna-Napoli, Mihajlovic: "Gattuso non mi sorprende, è uno dei tecnici con più polso"

vedi letture

Alla vigilia di Bologna-Napoli ha parlato in conferenza stampa il tecnico Sinisa Mihajlovic, il quale si è soffermato - tra le altre cose - anche sul "collega" Gattuso: "Impressionato dal modo in cui Gattuso ha risollevato la stagione del Napoli? No perché è un’ottima squadra e lui è uno degli allenatori che ha più polso ed è la cosa che serviva, dare regole e disciplina motivandoli al punto giusto. Mi aspettavo una reazione del genere conoscendo Gattuso e i giocatori".

Ha sempre elogiato Gattuso e viceversa e in epoca recente avete vissuto una fase difficile. Cosa rappresenta il calcio per voi?

"È un lavoro ma bisogna farlo con passione. Abbiamo giocato con passione e così alleniamo. È un modo per distrarti nei momenti di difficoltà cercando di concentrarsi sulle cose positive dello stare in campo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Mihajlovic