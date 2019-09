Domani Genoa-Atalanta, i convocati di Andrezzoli: zero sorprese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la lista dei convocati di Andreazzoli per la gara contro l'Atalanta. Non si registrano sorprese last minute. Prossima tappa oggi al Tower Hotel per il ritiro, in attesa poi della partenza domenica per il Ferraris. Questi i 24 convocati.

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu.

Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ankersen, Pajac.

Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Saponara.

Attaccanti: Sanabria, Kouamè, Pandev, Favilli, Pinamonti.