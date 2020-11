Domani Real-Inter, come ci arrivano i blancos? 4-1 all'Huesca, il Clásico ha riportato entusiasmo

Vigilia di Champions League in casa Inter: domani sera, alle ore 21, la squadra di mister Conte affronterà infatti il Real Madrid di Zidane nel terzo turno della fase a gironi. Come arrivano i blancos a questo grande appuntamento? Col convincente 4-1 rifilato all'Huesca sabato scorso in campionato (doppietta di Benzema, gol di Valverde e di Hazard), ancora sulle ali dell'entusiasmo della vittoria nel Clásico contro il Barcellona del 24 ottobre e con tanta voglia di rivincita (e di punti) soprattutto in Europa.

Il bilancio del Real Madrid nel 2020-2021 :

9 partite giocate

5 vittorie

2 pareggi

2 sconfitte

17 gol fatti

10 gol subiti

17 punti conquistati

1,89 media punti