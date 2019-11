© foto di Insidefoto/Image Sport

Di seguito la lista dei convocati diramata dall'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in vista della sfida di domani contro la Roma valida per l'undicesima giornata di Serie A. Torna il difensore greco Manolas, non c'è il brasiliano Allan, uscito nei primi minuti della sfida contro l'Atalanta per infortunio. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori - Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli.

Centrocampisti - Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti - Gaetano, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Younes.